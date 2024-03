CUISINE ZÉRO ALLERGÈNE

Plus de 60 recettes faciles et hyper gourmandes En France, 8% des enfants souffrent aujourd'hui d'au moins une allergie alimentaire : au blé/ gluten, au lait, aux fruits à coque, à l'arachide, aux oeufs ou au poisson... Alors, comment imaginer et réaliser des recettes gourmandes pour toute la famille quand un enfant est allergique ou multi-allergique ? La vie sociale est affectée, les sorties au restaurant ou les dîners chez les amis restreints, les goûters d'enfants compliqués... C'est un vrai casse-tête qu'a vécu l'auteur Marie Lossy quand elle a appris que son fils et sa fille étaient multi-allergiques... Car, à l'annonce du diagnostic, aucune bible de recettes n'est fournie aux familles. A ses fourneaux, elle a imaginé et concocté 60 recettes hyper gourmandes et ne comprenant aucun des 14 allergènes à déclaration obligatoire (compatibles avec les malades coeliaques et intolérants), pour tous les jours mais aussi pour des fêtes et des anniversaires. Pour que manger soit toujours un plaisir...