Les Datamarts Power BI. Gérez vos sources de données métier

Ce livre consacré aux tous nouveaux Datamarts de Power BI de Microsoft, en mode autonome ou éventuellement en mode hybride avec Microsoft Fabric s'adresse à toute personne amenée à traiter des données en entreprise (responsable data, décideurs informatiques, utilisateurs de Power BI) autant qu'aux étudiants en Data Analyse ou Data Architecture. Il a pour objectif de transmettre au lecteur les tenants et aboutissants des Datamarts Power BI pour qu'il puisse les exploiter efficacement. Ce livre abondamment illustré est une bonne occasion de découvrir le nouvel usage du portail Power BI. Après avoir défini les Datamarts, l'auteur en expose l'architecture technique et fonctionnelle puis souligne les avantages et inconvénients. Il explique le périmètre de l'outil et compare les Datamarts aux Dataflows, aux Datasets partagés et à Microsoft Fabric. Le second chapitre permet au lecteur d'être guidé de bout en bout dans la création d'un Datamart. Il explore ainsi l'ajout d'éléments pour la gestion du temps ou des lieux, la création d'une passerelle ou encore la création de premières tables indispensables. Un chapitre est ensuite consacré à l'outil d'extraction, de transformation et de chargement des données qu'est Power Query OnLine dans lequel l'auteur présente ses différences avec Power BI Desktop. Les chapitres suivants s'intéressent à DAX et au modèle de donnée à mettre en place, ainsi qu'à toutes les façons de consommer un Datamart, de Microsoft Excel à Azure Data Studio. Pour finir, l'auteur présente dans les derniers chapitres la gestion des droits et du partage, la gouvernance et les pipelines de déploiement, ainsi que la maintenance et la réponse aux messages d'erreur.