Les Monstres d'Outre-Terre, tome 2 - La citadelle imprenable

Après l'enlèvement de Sarah par les rebelles, Tom se met en quête de son amie, aidé du Colonel, de leur Técal, un monstre de compagnie et d'une petite fée qui leur montre le chemin. Tous ensemble, ils arrivent à secourir Sarah. Sauf que Nevagor, la reine des rebelles, a une armée de monstres à sa suite et veut déclarer la guerre aux humains ! En effet, les humains tiennent les monstres en esclavage. Nevagor est celle qui détient prisonnier le père de Sarah. Après un affrontement de taille, Nevagor se sacrifie et le père de Sarah est libéré. Tom avoue ses sentiments amoureux à Sarah !