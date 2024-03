L'Australie, c'est en bas à droite

Le tour complet de l'Australie (25 000 km) sur une BMW 750 - et une vie bouleversée. Nous sommes en 1975, Anne-France Dautheville a 31 ans. Deux ans plus tôt, l'Afghanistan avait été pour elle la terre des rencontres ("Et j'ai suivi le vent") ; l'Australie sera celle de l'émerveillement face à l'immensité d'un monde-racines, un monde d'avant les êtres humains, un monde où, mieux que dans le désert, elle ressentira ce que veut vraiment dire "être seul au monde".