Imaginer demain. Chroniques cartographiques d'un monde à venir

Comment s'imaginer le monde de demain ? Comment le représenter ? Quels vont être les impacts sur notre vie des changements climatiques, des crises migratoires, des inégalités qui se creusent, des guerres à venir ? Raconter demain, réfléchir aux possibles, c'est mieux se préparer aux grands défis qui nous attendent. Maniant une imagination réaliste, Julien Dupont, professeur d'histoire-géographie au collège, propose dans ce livre une vision scénarisée de notre avenir par les cartes. S'appuyant sur des données scientifiques (les rapports du GIEC, les données de l'Office mondial des migrations, l'INSEE, des travaux universitaires) enrichies de ce que nous propose la fiction (littérature, cinéma, séries), il cartographie les espaces et met en avant, parfois de manière étonnante voire troublante, la manière dont notre environnement va changer dans les années à venir. Ecosystèmes, habitat, ressources, frontières, migrations, technologies, etc. , sont déclinés au fil de ces chroniques cartographiques, qui vont de la prospective réaliste à court terme à la dystopie la plus poussée. Une lecture subjective et sensible de l'auteur, qui encourage le lecteur à s'interroger à son tour et à construire sa vision personnelle des futurs de notre monde.