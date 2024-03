Stratégie informatique pour les PME et ETI. De la gouvernance à l’innovation IT

Ce livre est une exploration de l'impact transformationnel de l'informatique dans le cadre des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). Il cible les professionnels du domaine, les décideurs en entreprise, les étudiants en gestion et informatique, ainsi que toute personne intéressée par l'articulation entre la technologie et la gestion d'entreprise. Véritable ressource pédagogique, enrichie par une approche didactique qui marie théorie, méthodologie et pratique, ce livre se distingue par son approche holistique, dotant le lecteur d'une compréhension solide et intégrée du sujet. Un premier chapitre aborde l'introduction et la compréhension des trois sphères informatiques : organisationnelle, fonctionnelle et technique. Le deuxième chapitre est un plongeon dans les fondements de la stratégie et de l'organisation informatiques qui sont cruciales pour toute entreprise moderne. Il initie le lecteur aux principes de la gouvernance IT, un élément clé assurant l'alignement des stratégies informatiques avec celles de l'entreprise, en vue d'optimiser les performances et de maîtriser les risques. Ce chapitre présente des cadres de gestion reconnus comme COBIT et ITIL, qui fournissent des modèles éprouvés pour la mise en place de processus informatiques efficaces et alignés sur les besoins métier. A la fin de ce chapitre, le lecteur établit un lien vital entre une solide organisation informatique et la capacité globale d'une entreprise à répondre aux changements dynamiques du marché et à les anticiper. Le chapitre suivant présente les innovations technologiques comme l'Intelligence artificielle et le Big data. Ce segment prospectif, agrémenté de conseils sur la veille technologique, prépare le lecteur aux défis futurs. Ce livre se conclut par des recommandations stratégiques et un appel à une informatique réfléchie et éthique.