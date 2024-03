La menace cyber. Mieux la connaître pour mieux s’en protéger

La cybercriminalité est un fléau du XXIème siècle qui peut frapper toute personne connectée à Internet. Chaque jour, un nouveau cybercrime est révélé avec ces conséquences plus ou moins désastreuses. Se protéger est donc indispensable mais, sauf à être un spécialiste ou un expert chevronné, reconnaissons que le domaine de la cybersécurité est assez abscons, extrêmement diffus et assez difficilement décodable pour qui ne cherche en définitive qu'à y voir clair en termes de cybermenaces pour s'en protéger efficacement. Cet ouvrage a donc été conçu pour tous ceux, non spécialistes, particuliers devant leur ordinateur, entrepreneurs individuels, patrons ou cadres dirigeants de TPE/PME/ETI de tous secteurs d'activités ou encore d'associations ou de collectivités... qui veulent acquérir de solides bases de cyberculture, à même de leur permettre de faire les bons choix en matière de cybersécurité dans leur environnement personnel ou professionnel. Ce livre a comme objectif de réunir toutes les notions indispensables pour comprendre les tenants et aboutissants de la cybercriminalité et se forger une bonne culture opérationnelle en matière de sécurité informatique. Chaque chapitre aborde une dimension du monde cyber et tente de répondre aux principales questions clefs que chaque utilisateur d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone peut être amené à se poser : - concrètement, qu'est-ce que la cybercriminalité et la cybersécurité ? - Quelle est l'ampleur du phénomène ? - Qui sont les grandes puissances du monde cyber et les organismes officiels en charge de la sécurité ? - Quels sont les textes qui régissent la cybersécurité en France mais également dans les autres pays ? Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur moi et mes activités ? - Comment prévenir et réagir face à ces menaces ? - Que faire en cas de crise ? De très nombreux exemples issus de la ""vraie vie"" et des données chiffrées illustrent les propos de l'auteur pour rendre les notions abordées les plus concrètes possibles et transposables dans votre univers quotidien.