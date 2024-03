Le Cloître

Ann Stilwell, jeune étudiante d'une ville rurale des Etats-Unis, arrive à New York pour un stage d'été au Metropolitan Museum of Art. Sur place, elle est assignée au Cloître, un musée gothique réputé pour sa collection d'art médiéval, afin d'assister Patrick Roland, un professeur charismatique et troublant. Ann se prête volontiers au jeu des théories les plus excentriques de son tuteur et de la très belle et brillante Rachel Mondray. Mais ce qui débute comme de la curiosité universitaire devient vite une obsession lorsqu'une mort mystérieuse révèle l'existence de cartes de tarot du XVe siècle qui pourraient prédire le futur... Addictif, vénéneux, best-seller des ventes au New York Times et déjà traduit en douze langues. Un dénouement qui cueille le lecteur. The New York Times. Une histoire d'ambition cruelle et réussie. The Guardian. La tension et la menace montent graduellement dans ce premier roman exceptionnel. Library Journal. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carole Delporte et Florence Noblet.