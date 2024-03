Décoloniser le savoir. Sciences sociales et théorie du Sud

Les sciences humaines reposent sur une vision occidentale de la société, qui s'appuie sur l'impérialisme et le racisme. Cela génère à l'échelle mondiale des inégalités dans la reconnaissance et l'autorité intellectuelle, la recherche et les institutions. Il faut donc décoloniser le savoir, remettre en cause les "pères fondateurs" Marx, Durkheim et Weber, et s'ouvrir franchement à toute la fécondité des travaux d'intellectuels des sociétés coloniales et postcoloniales de toutes les parties du monde (Afrique, Amérique latine, Asie, Moyen-Orient, etc.). C'est ce que démontre la célèbre sociologue Raewyn Connell dans les deux essais majeurs réunis dans ce recueil.