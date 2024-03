Le creux de ma main

Un flocon de neige, un oiseau blessé, un têtard, l'eau d'une fontaine... une fillette recueille des bouts de vie dans le creux de sa main et, tantôt actrice, tantôt simple spectatrice. Le lecteur observe ainsi les transformations d'un monde qui s'apprête à être bouleversé. Le flocon devient bonhomme de neige, puis fond. Le têtard devient grenouille, l'oiseau guérit grâce à la fillette et prend son envol, etc. Tout un monde s'anime et se développe ainsi, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille...