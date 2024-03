Lettres aux jeunes amants pour leur donner le goût de l'alliance

Dans un échange épistolaire poétique et incarné avec un jeune couple s'apprêtant, non sans vertige, à dire le oui qui les unira pour la vie, Franck Laurent déploie des trésors d'intelligence, de parole, de franchise et de douceur pour encourager une audace devenue rare. Ces lettres sont non seulement sur l'amour, mais aussi écrites avec amour : " Vous vous demandez quel est le signe d'un amour vrai ? Peut-être, est-ce d'abord qu'il se tait. Il y a tant de brailleurs en amour, tant de brandisseurs de trophées. Votre amour naissant, n'en parlez pas trop vite. (...) A l'amour, il faut un prologue secret, un silence préalable qui, vous délivrant des fausses attentes de l'imaginaire, libérera en vous la parole, toute de saveur et d'intelligence, par laquelle vous découvrirez l'autre en vérité. " Un texte engagé pour l'engagement, sans tabou ni complaisance cependant.