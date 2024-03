Un vieux briscard du renseignement, qui a fait ses armes dans le Berlin des grandes années, est retrouvé mort dans un bus à Londres. Jackson Lamb, le tôlier la "Maison des tocards", a vite l'intuition que les Russes ont ressorti les bonnes vieilles méthodes du placard. Et le placard, justement, Lamb connaît : il a le douteux privilège de diriger celui du MI5. Roman d'espionnage subtil et prenant, dans la meilleure tradition, "Les lions sont morts", deuxième volet de la saga "Slough House", adaptée pour Apple TV+ sous le titre "Slow Horses" avec, entre autres, Gary Oldman, Kristin Scott Thomas et Jack Lowden, a obtenu le CWA Gold Dagger.