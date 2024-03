Comment va la nuit ?

Un roman noir construit à l'envers... pour remonter aux origines du mal. Anthony Malo est en train de mourir. Seul. Il laisse comme un appel, une couverture qui lui a été offerte il y a très longtemps par une femme qu'il a aimée. De l'épilogue au prologue, en passant par les livres 3, 2 et 1, le lecteur va remonter le fil de l'histoire et comprendre pourquoi cet homme a décidé de finir sa vie ainsi. Pourquoi son corps et son âme sont marqués de tant de cicatrices, pourquoi il a choisi de vivre comme un ermite au milieu des montagnes hostiles, pourquoi il a déposé ce vieux cadeau du premier amour de sa vie sur le pas de sa porte, avant de s'écrouler dans la neige...