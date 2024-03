Peaky Blinders. L'histoire vraie du gang le plus célèbre de Birmingham

Ils sont tous là : Billy Kimber, Darby Sabini et Alfie Solomons. Les Peaky Blinders, le gang de Birmingham, sont devenus célèbres dans le monde entier depuis que leur histoire a été romancée dans une série télévisée. Cousaient-ils vraiment des lames de rasoir dans la visière de leur fameuse casquette ? D'ailleurs, en portaient-ils réellement ? Quand ont-ils sévi ? Et comment s'explique leur disparition si rapide alors même que leur réputation est restée intacte ? Partant de la série et de ses scènes cultes, Carl Chinn, historien et descendant d'un Peaky Blinder, rétablit la vérité historique. Il engage également une réflexion sur la violence qui a embrasé la ville ouvrière de Birmingham à la fin du XIXe siècle. Entre fiction et réalité, entre petite et grande histoire, un livre épique et saisissant.