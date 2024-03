Epigénétique et santé psychologique. Fondements, processus et thérapies

Notre santé psychologique a-t-elle véritablement des origines environnementales ? Comprendre les mécanismes par lesquels les expériences psychosociales sont biologiquement ancrées et influencent le développement tout au long de la vie reste, encore aujourd'hui, un défi majeur pour les chercheurs en psychologie. Des études de plus en plus nombreuses montrent que les processus épigénétiques (mécanismes cellulaires qui contrôlent les états d'expression de nos gènes) apparaissent comme un mécanisme potentiel de médiation des effets à long terme de stimulations répétées. Par exemple, notre hygiène de vie, notre environnement familiat et social, l'exposition ou non à des polluants, le stress ou l'absence de stress, ont une incidence sur l'expression de nos gènes et créent un dysfonctionnement biologique. Après un rappel théorique et historique de l'épigénétique, cet ouvrage examine l'influence des facteurs environnementaux sur les processus épigénétiques dans les contextes de la maladie d'une part, et du trauma d'autre part.