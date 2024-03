Les 1001 guitares avec lesquelles vous rêvez de jouer

Baroque, acoustique, classique, jazz, flamenca, électrique, basse... Du XVI ? siècle à nos jours, l'instrument de prédilection de Django Reinhardt, Carl Perkins, Eric Clapton, Keith Richards et George Benson a connu bien des évolutions. Des pièces de musée les plus rares et les plus précieuses aux modèles bon marché qui ont fait de la "gratte" un des instruments les plus populaires, ce livre, véritable voyage à travers le monde, les époques et les genres musicaux, fera le bonheur des passionnés de guitare et des tous les amateurs de musique.