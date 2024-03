Alors ce livre est fait pour lui ! Avec "L'abécédaire Montessori de Waladi", votre enfant apprendra à associer chaque lettre à un son qui donne un mot. Et ce n'est pas tout ! Chaque mot lui permettra d'apprendre un verset ou un hadith. Mieux encore, le livre comprend à la fois l'alphabet français avec les digrammes et l'alphabet arabe, ce qui rend l'apprentissage encore plus riche. C'est un livre deux en un où divers thèmes religieux y sont traités (aqida, cinq piliers de l'islam, médecine prophétique, animaux du Coran...).