L'évolution, la révolution et l'idéal anarchique

"Je ne veux avoir sur le front la marque d'aucun maître, je veux garder ma libre pensée, ma volonté intacte, ne rendre compte de ma conduite qu'à ma conscience ! " Géographe français de renommée internationale, écrivain prolifique, voyageur et grand ami de Bakounine ou encore d'Alexandra David-Néel, Elisée Reclus est un personnage hors norme. Emprisonné puis condamné au bannissement par les autorités françaises en 1872 pour son engagement dans l'insurrection de la Commune de Paris (1870-1871), Elisée restera toute sa vie un fervent défenseur de la liberté de l'homme et de l'idéal anarchique, défendant la fin de l'oppression du pouvoir sur le peuple, militant pour la faculté de penser et d'agir par soi-même, dans le respect profond d'autrui et du monde naturel.