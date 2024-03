Antilles-guyane alerte obesite !

Aux Antilles et en Guyane, où plus de la moitié de la population est en excès de poids, l'obésité est désormais un problème de santé majeur. Le manque d'activités physiques et une nourriture inadaptée sont notamment à l'origine de ce phénomène qui touche particulièrement les femmes et menace gravement les enfants et les adolescents. Seule une prise de conscience des uns et des autres peut endiguer cette tendance mortifère. Les faits, les chiffres, les conseils énoncés dans cet ouvrage peuvent y aider.