Tendresses après la pluie

" La journée commence par un coucher de soleil. " C'est un peintre qui part en Finlande. Il décrit ce qu'il voit et s'invente des témoins pour raconter plus loin l'histoire de cette terre. L'écriture de Luc Marelli est chargée de sensations – visuelles, tactiles – de goûts et d'odeurs. Elle croise tous les thèmes chers à son travail de peintre : les baies, les fruits, les plantes aromatiques, les abeilles, les ruches et le miel, les nichoirs pour oiseaux.