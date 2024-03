Briser l'armure. Du GHB à la pleine présence

Un matin de 1er janvier, Aure?lie se re?veille, side?re?e et sans explication, dans un lieu inconnu. Le lendemain, son conjoint, loin de saisir sa de?tresse, l'accable et abuse d'elle. Pour survivre, Aure?lie se cadenasse a? l'inte?rieur d'elle-me?me. Com- mence alors un long processus, ou? le doute, la honte et la culpabilite? sont peu a? peu remplace?s par de nouvelles fac?ons d'appre?hender le monde. Premier pas dans cette reconstruction : comprendre qu'elle a e?te? drogue?e au GHB, la drogue du violeur. Nous suivons l'autrice au cours de treize anne?es de ta?tonnements, de reculs suivis d'avance?es, au cours desquelles elle de?couvre sa propre puissance et s'enracine dans une immense foi en la vie.