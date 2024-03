Sport et Tourisme : le guide des plus beaux sites d'Île-de-France

Ce livre est un guide de visites et de découvertes qui relie les sites sportifs aux grands sites touristiques : il sera utile aux personnes qui souhaite profiter de leur déplacement pour les grands rendez-vous sportifs, compétitions olympiques ou autre, pour visiter l'île de France. Le Comité Régional Olympique et Sportif d'Ile-de France est à l'origine de ce guide de visites touristiques et sportives : en proposant des dizaines de visites et balades en Ile-de-France, il s'applique à lier sport et culture dans la pure tradition grecque des Jeux anciens. Les sites des 8 départements franciliens sont reliés à des sites touristiques. Par exemple le Parc des Princes et le Musée Marmottan Monet à Paris, Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Château de Versailles, le Centre National du Rugby et le Domaine de Chamarande, le Parc nautique de l'Ile Monsieur et le Musée national de la céramique, etc.