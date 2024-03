Glossaire de l’agir ensemble. Une perspective épistémologique et théorique

Cet atlas spécifiquement consacré au cerveau humain offre à tout lecteur un panorama photographique complet de ce fabuleux organe. Toute la neuroanatomie cérébrale est exposée pas à pas, grâce à des photographies de pièces anatomiques, de dissections et de coupes du cerveau, accompagnées de textes explicatifs courts et d'une grande précision. Le lecteur chemine ainsi depuis la périphérie jusqu'au centre du cerveau en examinant successivement les substances grise puis blanche. L'ouvrage est volontairement très didactique, les auteurs ayant réalisé eux-mêmes les photographies et préparé les dissections et les coupes. Les étudiants trouveront ainsi des images de la réalité anatomique qui leur permettront de compléter et d'enrichir fort utilement les schémas de leurs cours. Les spécialistes de neurologie, notamment les neuro-imagiers, apprécieront pour leur part les légendes détaillées des clichés qui font de l'ouvrage un précieux guide d'interprétation. Si cet atlas a pour vocation de servir de support et de référence pour tous les neuro-scientifiques, il permet également au grand public de faire un voyage insolite et passionnant dans les méandres de cet extraordinaire organe qu'est le cerveau humain.