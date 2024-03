Apprendre à porter secours Cycles 1, 2 et 3

47 fiches pour l'élève, 47 fiches pour l'enseignant L'essentiel de l'APS (Apprendre à porter secours) à l'école primaire, réparti en deux grandes catégories : prévention et protection, alerte et secours. Dans chaque fiche " élève " : des activités de découverte et d'entraînement. Dans chaque fiche " enseignant " : des activités préparatoires, le commentaire détaillé de la fiche " élève ", des suggestions de prolongements.