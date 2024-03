Le Gardien des souvenirs

Entre notre monde et l'au-delà existe un étonnant studio photo où les défunts peuvent tourner une dernière fois les pages du livre de leur existence terrestre. A travers une collection de photos soigneusement choisies, chacun peut remonter le temps pour se remémorer les moments précieux de son passé. Paysage d'enfance, noces avec l'être aimé, portrait de famille... un voyage sur le flot de ses souvenirs, des instants les plus doux à ceux d'infortune. Accompagnés par le mystérieux propriétaire du studio, Hirasaka, une vieille femme, un yakuza et une enfant entre la vie et la mort vont traverser cette antichambre de l'au-delà. Mais s'ils peuvent revisiter leur passé, ils ne doivent pas oublier qu'on ne peut faire dévier le cours des choses déjà écrites en toute impunité. Entre nostalgie des choses perdues et célébration des petits bonheurs du quotidien, un roman doux-amer universel sur la place des souvenirs au moment où la vie s'éteint.