C'est vif !. La première exposition des Impressionnistes en 1874

"C'est vif, c'est preste, c'est léger ! " Jules-Antoine Castagnary est l'un des rares critiques d'art à être sorti enthousiaste de ce que l'Histoire retiendra comme "la première exposition impressionniste" qui, du 15 avril au 15 mai 1874, fit un véritable scandale. Une manifestation devenue mythique et qui fut organisée au 35 boulevard des Capucines dans le 9e arrondissement de Paris, à l'initiative d'artistes souhaitant exposer leurs oeuvres en toute liberté et refusant de les soumettre au filtre d'un jury. L'exposition proposera cent soixante-cinq oeuvres de trente artistes, dont beaucoup de peintres académiques aujourd'hui tombés dans l'oubli. Ceux d'entre eux que la postérité retiendra (les "Impressionnistes") y sont minoritaires. Ils ont pour noms Cézanne, Degas, Monet, Morisot, Pissarro, Renoir et Sisley. Ce livre témoigne de cette première manifestation impressionniste. Il est conçu en trois parties : - une présentation d'Edouard Dor qui raconte la genèse, le déroulé et les suites de l'exposition de 1874, - une brève biographie de chacun des trente artistes qui y ont participé, avec les commentaires suscités dans la presse par leurs tableaux, accompagnés d'un choix de reproductions en couleurs, - le fac-similé du catalogue de l'exposition de 1874 dans son intégralité.