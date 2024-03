Le duel - essai sur la vie de j. c. venitien

En 1766, Giacomo Casanova est à Varsovie. A la suite d'une aventure avec la danseuse vénitienne Anna Binetti, il est amené à se battre en duel avec le puissant comte Vladislav Branicki. L'affrontement, dans un parc désert, en pleine campagne polonaise, n'est pas entre deux hommes du même monde, mais entre deux mondes. Récit autobiographique, "Le Duel" ou "Essai sur la vie de J. C. Vénitien", publié par Casanova à Venise en 1780, relate méticuleusement les faits, à la troisième personne et dans le style unique qui assurera plus tard la gloire du mémorialiste. Le texte est suivi d'une brève autobiographie de Casanova.