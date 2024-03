La semaine de 4 jours : pour une révolution du temps

"Travailler 4 jours par semaine" est devenu un slogan. C'est même plus qu'un slogan, puisque cette idée a été ou est en train d'être expérimentée dans nombre d'entreprises en Europe et ailleurs. S'inscrivant dans la lutte que le mouvement ouvrier mène depuis près de deux cents ans, cette conquête d'une semaine de 32 heures implique une modification des rapports de force entre le travail et le capital. Mise au point très claire, complète et documentée, cet ouvrage retrace l'histoire de la semaine de 4 jours, détaille ses applications et analyse ses effets : création d'emplois, équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, réduction de notre impact environnemental, égalité entre les femmes et les hommes... Cette indispensable révolution du temps implique de repenser notre rapport au travail et, partant, notre façon de vivre en société.