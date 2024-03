LES LETTRES DE L'ÉPHÉMÈRE

Nouveau titre de la nouvelle collection Racines autour d'un champ lexical et sonore : ici, nous avons choisi la racine 3-b-r, qui nourrit les mots 3âbir, éphémère, fugace, passager ; 3oubour, la traversée, le passage, le franchissement ; 3abra, la larme ; 3ibriy, hébreu ; 3ibâra, la phrase, la façon d'exprimer quelque chose, la formulation ; i3tibâr, la considération, le respect. Il est intéressant de voir le mot "hébreu" entouré de tous ces mots de la même famille : la traversée, la larme, le sens de la formule, le respect, l'éphémère. Nous avons confié cette racine éloquente et périlleuse à Georgia Makhlouf, écrivaine libanaise qui a depuis toujours une histoire commune avec la langue arabe, la langue française. Qui vient et vit en partie dans un pays pour lequel les mots éphémère, hébreu, traversée, etc. prennent un sens vaste et particulier du fait de son histoire contemporaine. Qui est en relation avec les livres et l'édition pour enfants depuis ses débuts d'écrivaine, puisqu'elle a participé à la première maison d'édition spécifiquement dédiée aux livres pour enfants, Dar el Fata el Arabi (créée à Beyrouth en 1975), et plus récemment écrit des albums pour les éditions Onboz à Beyrouth, maison de création contemporaine majeure et novatrice. Pour l'illustration, nous avons choisi les peintures sur bois de Laurent Corvaisier : les couleurs suivent la veine du bois, elles traversent des paysages naturellement écrits par la matière, conduisent le sens sans le maîtriser.