Un photographe amoureux des artistes

Dans un éblouissement prémonitoire, j'eus la vision de mon destin. Je vivrais à l'Olympia, y passerais toutes mes soirées à écouter et admirer les artistes qui viendraient s'y produire. Je dis à mon père, sans forfanterie : "? Ici, un jour,? ce sera chez moi ? ! ". Son rêve s'est accompli. Les portes du monde de la chanson se sont ouvertes. Parallèlement, à l'invitation des Coquatrix, Patrick Ullmann installe son studio et son laboratoire sous la scène même de l'Olympia. Pendant trente ans, il y photographie tous les artistes de la chanson et du music-hall, français et internationaux, qui s'y produisent. Il crée des pochettes de disques et affiches de concert pour Claude Nougaro, Maxime Le Forestier, Renaud, Bernard Lavilliers, Aznavour, Jean-Roger Caussimon, Mouloudji, Pia Colombo, Jean Ferrat, Barbara...