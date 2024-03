L'économie du futur. Trois scénarios pour la transition écologique

" Face au réchauffement climatique, croyez-vous que l'économie puisse continuer selon les règles et les théories issues de la science économique actuellement en vigueur ? " Voilà la question qui constitue le point de départ dans la recherche de l'auteur. Selon lui, une réaction immédiate s'impose. Il devient impératif de revoir notre modèle économique et de remettre en question nos croyances et nos certitudes face à la crise climatique. Au fil des chapitres, l'auteur analyse notre économie, son passé, ainsi que les scénarios qu'il est possible d'envisager avec les informations dont nous disposons aujourd'hui. Que se passera-t-il si nous remettons en cause notre relation avec la nature dès aujourd'hui ? Quelles sont les conditions qu'il faut respecter pour que notre monde ne connaisse pas une fin tragique ?