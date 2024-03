La physique quantique expliquée par les superhéros

La physique quantique a des conséquences directes sur le monde dans lequel nous vivons. Sans elle et les explications que ses modèles nous fournissent, il nous est impossible de comprendre pourquoi la matière ne s'effondre pas sur elle-même, pourquoi un aimant colle au frigo, ou comment le soleil émet la lumière qui nous fait vivre. Sans cette discipline, la description du monde à sa plus petite échelle comme à sa plus grande serait incomplète, et beaucoup de questions resteraient sans réponse. Fascinante et mystérieuse, la physique quantique va au-delà de notre conception du monde et incarne tout ce que la science-fiction désire : une discipline par laquelle tout devient possible, et la seule limite est alors fixée par notre imagination. Qui de mieux que les super-héros et autres héros de science-fiction pour nous l'expliquer ? Ingénieur d'études et de développement spécialisé dans la physique, Loïc Mougel décrypte les notions élémentaires de la physique quantique à l'aide de la pop culture.