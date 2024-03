A l'époque de la dictature au Brésil, un père, K., immigré juif polonais de São Paulo, cherche sa fille disparue. De fausse piste en rumeur, la quête de K. le ramène toujours au pouvoir militaire insaisissable. Centré sur le personnage principal, rongé de culpabilité d'avoir consacré sa vie à la littérature yiddish plutôt qu'à ses proches, le roman entremêle de multiples voix. Des collègues de sa fille, des activistes clandestins mais aussi des informateurs et même la maîtresse du tortionnaire en chef révèlent autant d'aspects partiels d'une vérité fuyante jusqu'au bout. Enquête fascinante aux accents kafkaïens, K. s'ouvre à une réflexion plus vaste sur la manière dont l'arbitraire façonne les mentalités, sur l'impunité des responsables et de leurs sbires. Enfin, sur le vide, entre impuissance et remords, laissé en héritage aux survivants après la disparition inexpliquée de leurs proches.