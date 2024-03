Mes belles cartes à décorer - Je t’invite à mon anniversaire. 16 cartes détachables à personnaliser !

Ce livre propose de créer 16 cartes pour inviter ses amis ou sa famille à son anniversaire. C'est une façon ludique et créative d'annoncer ce jour si important ! Chaque page détachable est prête à être personnalisée avec enthousiasme et imagination. A l'intérieur, une joyeuse compagnie d'animaux ajoute une touche d'originalité. Une occasion parfaite de créer des invitations uniques et de transformer chaque anniversaire en une expérience amusante !