L'ogre et les sept frères Biquet

Sept tendres enfants seuls et sans défense... Voilà de quoi satisfaire l'appétit vorace d'un ogre affamé ! Mais il va falloir faire preuve d'imagination, car avant de partir faire ses courses, Madame Biquet a fait promettre à ses sept fils de n'ouvrir à personne. Et si le gros méchant ogre se faisait passer pour l'élégante mère de famille ? Le ridicule ne tue pas... Mais cette histoire est à mourir de rire ! Le célèbre conte du Loup et des sept chevreaux est ici revisité avec un humour décapant.