André Breton a-t-il dit passe

Publié pour la première fois en France en 1969, dans la collection des Lettres Nouvelles, Charles Duits nous offre un extraordinaire témoignage de sa rencontre avec André Breton, qui accueilli amicalement à New York, en 1942, ce tout jeune poète de 17 ans. Autour de lui, gravite une constellation surréaliste : la femme de Breton, Jacqueline Lamba, ainsi que Max Ernst, Duchamp, Masson, Tanguy, Man Ray, Matta. Annie Le Brun en dessine magnifiquement les enjeux dans sa préface, Attention, "Danger lumineux ! " . Né à Neuilly en 1925, d'un père Hollandais et d'une mère américaine, Charles Duits part pour l'Amérique en 1940. Après sa rencontre avec André Breton, ce dernier va demeurer pour lui, durant vingt ans, en dépit de brouilles passagères et de longs silences, un guide et un initiateur. Il a publié de nombreux articles et ouvrages, dont Le Pays de l'éclairement. On découvre actuellement, longtemps après sa mort survenue en 1991, son oeuvre de peintre demeurée méconnue.