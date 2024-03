Les racines sociales de la violence politique

Entre 2021 et 2022, les agressions contre les élus ont augmenté de 32 %. Chaque année, 12 % des personnels de l'Education nationale disent avoir été victimes au moins une fois de menaces ou d'insultes. Comment expliquer le basculement de la France dans cette nouvelle violence politique ? Et comment en comprendre la nature ? C'est à partir de ces deux questions que Luc Rouban a mené une enquête permettant de déceler les causes de cette nouvelle crise démocratique qui n'en finit plus, des Gilets jaunes de 2018 aux émeutes de juillet 2023, en passant par les journées d'action contre la réforme des retraites. Cet ouvrage présente les résultats les plus récents de la recherche en science politique, qui montrent que cette crise remet en cause la hiérarchie sociale et les critères qui la définissent, notamment au sein des classes populaires - et cela bien plus en France qu'en Allemagne, en Italie ou au Royaume-Uni. Résoudre la crise démocratique ne peut passer, selon l'auteur de ce livre, que par des réformes de fond, trop longtemps différées. Sans cela, la violence politique ne fera que s'aggraver.