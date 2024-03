IRA – QCM – Méthode + Entraînement?? (Catégorie A – Concours 2024-2025). Culture administrative et juridique – Finances publiques – Organisation, fonctionnement et politiques des institutions européennes – Culture numérique – Session d'octobre 2023 inclus

UN OUTIL INDISPENSABLECet ouvrage accompagne les candidats aux concours d'accès aux IRA (externe, interne et 3e concours) dans leur préparation de l'épreuve de questionnaire à choix multiples (QCM).Outil pratique, il les aide à acquérir les bons réflexes et les invite à réfléchir aux tactiques à adopter le jour J.A travers 6 sujets inédits et 8 sujets d'annales commentés, il offre un entraînement complet portant sur l'ensemble du programme. Les corrigés, accompagnés d'explications et de réponses détaillées, permettent de réviser et d'assimiler les connaissances indispensables.LE PROGRAMME Culture administrative et juridique Finances publiques Organisation, fonctionnement et politiques des institutions européennes Culture numérique