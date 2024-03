C'était notre terre

En 1863, Va-la-Première, jeune fille de la tribu des Crow, a 16 ans et rêve d'épouser Gros-Nuage. Hélas ce dernier meurt dans une chasse au bison peu avant leur mariage, la laissant le coeur brisé. Pour arranger sa famille, elle finit par épouser Abe Farwell, un commerçant de fourrures blanches qui lui donne le nom de Mary. Mary accompagne alors son époux pour un long voyage vers le Canada. L'entente n'est pas toujours facile entre les tribus amérindiennes et les trappeurs canadiens, néanmoins lorsqu'une quarantaine de voyageurs Nakoda cherche un refuge pour survivre à l'hiver, ils sont tout de même accueillis avec bienveillance. Mais un soir, un groupe de marchands de whisky ivres massacre tous les hommes Nakoda et épargne les femmes de la tribu pour les violer. Face à cette tragédie et l'inaction de son mari, Mary décide de prendre les armes pour aller les sauver.