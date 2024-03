Gâteau d'amour

Annabelle a passé vingt longues années à vivre une relation toxique avec Cédric, paralysée par la peur de l'abandon. Quand elle trouve finalement le courage de le quitter, elle se fait la promesse de ne plus jamais se laisser soumettre par un homme. Mais lorsqu'Antoine, son premier grand amour, resurgit, Annabelle n'est plus sûre de rien... Avec sensibilité et justesse, Sophie Jomain dresse le portrait d'une héroïne du quotidien, une femme déterminée à se construire une nouvelle vie et à ne pas laisser son passé la définir.