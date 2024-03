Mes beaux rosiers, faciles et résistants. Choisir, planter, soigner, tailler

Quel rosier choisir parmi les milliers de variétés existantes, toutes plus belles les unes que les autres ? Ce petit ouvrage pratique et très complet permet non seulement d'apprendre à reconnaître les différents types de rosiers et à faire un choix cohérent, mais aussi à les marier à d'autres fleurs, les planter, utiliser les outils adéquats, leur prodiguer les soins nécessaires et les tailler pour obtenir des plantes vigoureuses, résistantes et florifères.