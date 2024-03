L'énigme du profit

Tout l'édifice de notre organisation économique repose sur un phénomène si commun, si ordinaire, que l'on se contente généralement de constater son existence sans prendre la peine de se demander comment elle s'explique. Ce phénomène si banal et, en même temps, si mystérieux, c'est le profit. Qu'est-ce que le profit ? Par quoi, et surtout par qui, est-il créé ? Quels mécanismes régissent sa répartition, et comment contribuent-ils à obscurcir son origine ? Pour répondre à ces questions, il faut commencer par révéler la nature de cette quantité qui gouverne l'économie mondiale et, avec elle, l'existence de milliards d'individus. C'est ce à quoi s'attache avec clarté (et même avec humour ! ) cet ouvrage accessible et plus que jamais indispensable.