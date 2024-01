Avec la sensibilité et la justesse qu'on lui connaît, Laurent Malot nous parle des regrets et du temps qui passe mais également de transmission et d'amitié. Un roman où l'émotion est omniprésente. Une bouffée d'oxygène pour rallumer les feux qui s'éteignent. A 70 ans, Antoine Lagadec vient de vendre brusquement son imprimerie d'Orsay pour venir s'installer à Saint-Ambroise, quartier vieillissant d'une petite ville du Jura. Avec son look de cow-boy texan, il détonne. Son énergie et sa fantaisie sortent progressivement les habitants de leur apathie. Il croise une femme de son âge, Faustine, qui veut croire encore à l'amour, et Louise, ado passionnée de photo, incomprise par ses parents. Mais l'homme providentiel cache des douleurs qui affleurent peu à peu. Il n'a pas déménagé d'Orsay, il a fui. Faustine et Louise comprennent que celui qu'on appelle désormais Monsieur Antoine est en quête de rédemption. Contre toute attente, ce sont elles qui pourraient bien lui venir en aide...