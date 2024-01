Forces spéciales : Programme d entrainement physique extrême. Développez et repoussez vos limites. Développez et repoussez vos limites

Les soldats des forces spéciales ne sont pas seulement des combattants hors pair, ce sont aussi des athlètes d'une exceptionnelle endurance. Qu'il s'agisse de venir à bout de marches de 30 km avec un équipement de 40 kg sur le dos ou de survivre aux célèbres triathlons Ironman, les militaires ont beaucoup à nous apprendre sur les méthodes de conditionnement physique extrême. Ce livre a pour objectif de vous aider à repousser les limites de votre potentiel physique en employant les techniques militaires. Il fournit de précieux conseils pour développer à l'extrême son endurance, sa résistance et sa puissance par la pratique de disciplines sportives variées. La force mentale est également abordée, car une condition physique optimale exige autant de persévérance que d'énergie pure. Enfin, l'auteur s'appuie sur les dernières recherches pour enseigner comment éviter et guérir les blessures. Avec plus de 150 illustrations et de nombreux conseils pour mettre au point son entraînement, Extrême training est le guide ultime pour tous ceux qui souhaitent se surpasser.