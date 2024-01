Comment décrire l'action ?? Quels outils, quels moyens et quelles techniques mobiliser pour comprendre, par l'exercice de l'observation et de la description, les logiques et les formes de l'agir ordinaire ?? Ces deux questions sont inscrites au coeur d'Une bonne description, et irriguent la pratique artistique du théâtre. Cet ouvrage rassemble des écrits historiques produits par d'éminents spécialistes de la communication anglosaxons (Margaret Mead, Gregory Bateson, Ray Birdwhistell, Albert Scheflen ou encore Henry Brosin) et des textes inédits produits par des chercheur·ses contemporains (Christophe Kihm, Yvane Chapuis, Laura Spozio et Rémy Campos), afin de comprendre ce que l'observation et la description font à l'action. Un manuscrit non publié est ici au coeur de toutes les attentions ? : intitulé The Natural History of an Interview et écrit dans le courant des années 1960, cette somme réunit des textes théoriques et des études reposant sur l'analyse d'un entretien filmé, connu sous le nom de "? scène de la cigarette ? ". Cette étude est exemplaire des problèmes soulevés par une observation et une description à des échelles très réduites, et fait date quant au recours aux moyens techniques audiovisuels pour les recherches en sciences humaines. Les textes contemporains écrits pour cet ouvrage rendent compte d'une expérience unique ? : soumettre les descriptions et partitions de gestes et de mouvements issues de ces travaux historiques à l'épreuve de la reconstitution, en engageant un travail avec des actrices, qui les rejouent. Le livre constitue ainsi un ouvrage de référence, présentant un ensemble documentaire inédit dans le monde francophone. Les ressources théoriques et les exemples présentés sont destinés à constituer une boîte à outils méthodologique exploitable dans plusieurs domaines de la performance, qu'elle soit théâtrale, plastique ou sonore, mais aussi à poser à nouveaux frais les questions de l'observation et de la description des comportements ordinaires.