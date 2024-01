Colin. Les dragons de Paragon

Une guerre entre les royaumes, une guerre des coeurs. Une dernière chance. L'heure du combat approche. Il est temps pour les Défenseurs de la Déesse de reprendre le trône de Paragon. Les étoiles sont alignées, Colin le sent. Mais son dragon a jeté son dévolu sur Leena, une scribe qui a fait le voeux de consacrer sa vie au Temple. Elle a prêté serment à la Déesse et à son peuple elfe. Mais comment résister à Colin et à sa détermination ? Comment ne pas succomber à cette tentation, celle d'une nouvelle vie ? Colin le sait, de leurs actes va dépendre l'issue de la guerre et l'avenir de Paragon, et son dragon n'aurait pas pu choisir pire moment pour choisir sa moitié. Mais comment résister à Leena, à sa curiosité dévorante et à son sourire timide ? Et comment ne pas succomber à cette tentation, celle d'être complet ? Alors que le monde s'écroule autour d'eux, Colin et Leena doivent décider ce qui est vraiment important... Quitte à faire des sacrifices.