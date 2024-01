Peleliu gaiden - Tome 1

Comment Yoshiki dans sa première mission devint-il le guerrier farouche que l'on découvre dans la série ? Quelle était l'histoire de ce G. I. abattu dans le volume 6 par Tamaru ? Comment Tamaru a-t-il rencontré la soeur de Yoshiki et comment tombèrent-ils amoureux ? Qu'est-il advenu des enfants locaux que nos héros ont sauvé de l'abandon et de la mort ? Portant encore une fois la personne humaine au centre de son propos, l'auteur n'abandonne pas ses personnages secondaires mais leur donne une vie, un parcours, une histoire dont le fil ténu est soumis aux aléas de la guerre. Destins brisés, jeunesse sacrifiée, espoirs anéantis, morale foulée au pied, le prix de la guerre reste la thématique toujours centrale qui réunit ces historiettes en un ensemble cohérent. Toujours soucieux de la cohérence de son propos, l'auteur traite ces petites histoires dans la même tonalité et le même esprit que la série principale. On retrouve ce ton avec plaisir.