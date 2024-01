L'Enfant chamane et autres bestioles à plumes, à poils et à peaux, recueille dix nouvelles aux correspondances souterraines, parle de l'enfance, de l'héritage, des arts et manières de fuir la violence des êtres, ou de comment se réconcilier avec eux. Adolescente en rébellion contre une cigogne sauvage, enfant chamane vivant au milieu de ses animaux, demi-fou sans domicile se créant un nid de ronces, frères siamois à la voix miraculeuse, reclus obsessionnel, fille d'explorateur ou dernière survivante d'un monde lointain, tous ces personnages portent en eux une vision du mondecritique, drôle et désenchantée. Dans un univers se situant à la lisière du fantastique, ils font alliance avec d'étranges figures tutélaires : bestioles à plumes, poils ou peaux, qui leur permettent de réenchanter le monde et de vivre.