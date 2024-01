Dennis Keith alias DK, cinquante-huit ans, cent quinze kilos, vit caché derrière ses Ray-Ban dans un village de retraités avec sa vieille mère, ses troubles obsessionnels compulsifs et sa paranoïa. Sa routine est perturbée par l'arrivée d'une jeune journaliste qui compte écrire sa biographie. Car DK, premier champion du monde de surf, était une légende dans les années 1970. Bon gré, mal gré, il accepte de se replonger dans ses souvenirs... Shangrila est un roman sur la culture surf, mais aussi un grand livre sur l'ambition et la célébrité. Traduit de l'anglais (Australie) par Patricia Barbe-Girault. "? Inoubliable. Que vous ayez pratiqué ou non le surf, vous allez vous retrouver sur cette planche à dévaler la vague et à sentir la puissance des éléments". Nicolas Lefort, Télématin "? Une version surf de Sur la route qui nous entraîne dans le crâne d'un génial asocial". Gilles Marchand