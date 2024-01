Né sous le tsar, mort en 1993, Lev Thérémine a été soldat de l'Armée rouge, a rencontré Lénine, est parti à la conquête des Etats-Unis, a connu la fortune... et le goulag. En 1920, cet ingénieur russe de génie a conçu un instrument de musique avant-gardiste, le seul dont on joue sans le toucher : le thérémine. Au seul mouvement des mains, l'électricité se met à chanter, produisant un son étrange, comme venu d'ailleurs. Mais malgré le succès de son invention, personne dans les hautes sphères soviétiques n'oubliera de rappeler leur agent à l'ordre concernant sa mission. Dans La Fugue Thérémine, Lev est le héros du roman de sa vie, entre ses glorieuses tournées internationales, ses fastueuses années new-yorkaises et ses amours déçues à l'ombre de la Grande Dépression. "Un roman dense et trépidant qui mêle avec brio science, amour et politique internationale". Stéphanie Dupays, Le Monde des Livres